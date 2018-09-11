Kadınların el emekleri davullu zurnalı törenle görücüye çıktı

Tunceli'de kadınların " “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” projesi kapsamında düzenlenen kurslarda hazırladığı el emekleri davullu zurnalı törenle görücüye çıktı.

Belediye ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından desteklenen “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” projesi kapsamında kadınlar el sanatları kursu aldı. Kursun tamamlanmasıyla kadınların hazırladığı keçeden yapılan süs eşyaları, kokulu taş ve mumların yer aldığı sergi "Çılgın Davulcu" olarak bilinen Muharrem Yılmaz'ın davul şovu ve halaylarla açıldı.

Sergi açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel," Kadınlar bizim başımızın tacı. Eğer bir anne, bir kadınımız kendisini iyi yetiştirirse, güçlü olursa, bilgili olursa onun çocukları da, o aile de güçlü olur. Güçlü aile de güçlü bir toplumu meydana getirir. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Devletimiz var olsun. 14 aydır burada yapmış olduğumuz çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın büyük destekleri var. İnşallah buna benzer çalışmalarımızın devamı gelir. Tuncelili hanım kardeşlerimiz gerçekten çok çalışkan. Açtığımız Peri Tekstil Fabrikasında çalışan hanım kardeşlerimiz, 6 ay gibi kısa bir sürede Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat yapacak ürünler dikim noktasına geldiler. İnşallah buradan da el emeği göz nurlarıyla, hem aile ekonomilerine hem de yöre ekonomisine katkı sağlayacak ürünler ortaya çıkacak"dedi.

Daha sonra açılışı yapılan sergi katılanlar tarafından gezildi.

Törene Vali Sonel'in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.