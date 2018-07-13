Kangal köpeği sıcaktan korunmak için çukur kazdı

Hava sıcaklığı ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Tunceli’de 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları sadece insanları değil hayvanları da etkiliyor. Mazgirt İlçesi’ne bağlı Göktepe Köyü’nde Haydar Can Sonar’a ait kangal köpeği de aşırı sıcaklardan korunmak için çukur kazdı. Kangal köpeğinin kazdığı çukurda sıcaklardan korumaya çalıştığı belirtildi.

Köpeğini sıcaktan korumak için ağacın altına bağladığını belirten Sonar, “Ancak gölge dahi çok sıcak olduğu için kendisine derin ve uzun bir çukur kazdı. Gün boyu burada yatıyor”diye bilgi verdi.