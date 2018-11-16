Karla kapanan 36 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 49 köy yolundan 13'ü ulaşım açılırken, 36'sında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de Çarşamba günü başlayan ve özellikle Pülümür, Hozat, Ovacık ve Nazımiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapanmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak 13 köy yolu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 36 köy yolununda ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji, Tunceli'nin yüksek kesimleri için yeniden kar yağışı uyarısı yaptı.