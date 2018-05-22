Kaymakam Kazez, korucularla arazide iftar yaptı

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, beraberinde birlikte İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çelebi ve Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Özçelik’le korucuları görev yaptıkları mevzide ziyaret etti. Kaymakam Kazez, ziyaret ettiği korucularla mevzide iftar da yaptı.

Güvenlik Korucularıyla iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Kaymakam Harun Kazez, açtıkları iftarla birlikte çay ve sohbetin sıcaklığı, samimiyetinden huzurlu bir Ramazan akşamı geçirdiklerini söyledi.

Toplumun güvenliği ve huzuru için korucuların büyük fedakarlıkla görev yaptığını dile getiren Kaymakam Kazez, ilçenin birliği, beraberliği ve var olan huzur ortamının devamı için hassasiyet içerisinde olacaklarını belirterek, gayretlerinden dolayı güvenlik korucularına teşekkür etti.