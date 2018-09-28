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Kılıçdaroğlu, yanan doğduğu ev ile ilgili bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğduğu babaevinin yanmasının ardından yeğeninden bilgi aldığı, duruma çok üzüldüğü öğrenildi.


Yangın, dün akşam üzeri Nazımiye ilçesi Bağlıca köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın evlere sıçradı. Yangına köylüler müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Vatandaşlar ve Nazımiye Belediyesinden gelen 2 itfaiye ekibi yangını kontrol altına almayınca Tunceli Belediyesinden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğünden ekiplerde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.


Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev kullanılmaz hale geldi


Yangında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu baba eviyle birlikte amcası Süleyman ve kuzeni Mehmet Karabulut'a ait evler kullanılamaz hale geldi.


Doğduğu evin yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu“ Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yandı" diye bilgi verdi.


Kılıçdaroğlu aradı bilgi aldı


Yangınla ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Aslan Karabulut ise “Öğle saatlerinde köylülerden telefon gelince evin yandığını öğrendik. Apar topar köye geldik. Geldiğimizde Nazimiye belediye ekipleri yangına müdahale ediyordu. Tabi ulaşım zor olduğu için kendi imkanlarımızla yangına müdahale bulunduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da beni arayarak yangın hakkında bilgi aldı. Kendisi bu duruma çok üzüldü. Can kaybımız olmadı buna şükür ediyoruz”diye konuştu.

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