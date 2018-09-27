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Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yandı

Tunceli’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğduğu ev ile birlikte 3 evde yangın çıktı.

Tunceli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile birlikte 3 evde yangın çıktı.


Yangın, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesi Bağlıca köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın çevredeki evlere sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ve şu anda amcası Süleyman, amcasının oğlu Mehmet Karabulut'un da yaşadığı 3 eve sıçrayan alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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