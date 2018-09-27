Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evle birlikte 3 evdeki yangın söndürüldü

Tunceli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile birlikte 3 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nazımiye ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın evlere sıçradı. Yangına köylüler müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verildi. Vatandaşlar ve Nazımiye Belediyesinden gelen 2 itfaiye ekibi yangını kontrol altına almayınca Tunceli Belediyesinden itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğünden ekiplerde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu baba evi ile amcası Süleyman Karabulut ile kuzenin yaşadığı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili bilgi veren Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek,"Yangının haber verilmesiyle 2 itfaiye ekibini olay yerine sevk ettik.Bende yangın yerine geldim.Vatandaşlarımızla birlikte ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yeterli gelmeyince Tunceli Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğünden destek istedik. Tüm ekiplerin müdahalesi ile yangını söndürdük ancak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev, amcası ve amca oğlunun yaşadığı evler kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybı olmaması bizi sevindirdi" dedi.