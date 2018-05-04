Kız basketbol takımından Vali Sonel’e ziyaret

Bilecik’te Anadolu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası final maçında Tunceliyi temsil edecek olan karma kız basketbol takımı Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Sporcular, Vali Sonel’e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Gösterdikleri başarılardan dolayı sporcuları tebrik eden Vali Sonel,"Bizler sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında valilik ve belediye olarak gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını dilerim” dedi.