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04 Mayıs 2018 18:20

Kız basketbol takımından Vali Sonel’e ziyaret

Anadolu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası final maçında Tunceli’yi temsil edecek olan karma kız basketbol takımı Vali Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

Kız basketbol takımından Vali Sonel’e ziyaret

04 Mayıs 2018 18:20


Bilecik’te Anadolu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası final maçında Tunceliyi temsil edecek olan karma kız basketbol takımı Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Sporcular, Vali Sonel’e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.


Gösterdikleri başarılardan dolayı sporcuları tebrik eden Vali Sonel,"Bizler sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında valilik ve belediye olarak gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını dilerim” dedi.




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