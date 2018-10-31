İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Klima motorunda ısınan serçeler, ekmekle besleniyor

Tunceli’de klima motorunun üzerinde ısınan serçeler, vatandaşlar tarafından ekmekle besleniyor.

Tunceli'de klima motorunun üzerinde ısınan serçeler, vatandaşlar tarafından ekmekle besleniyor.


Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sonbahar etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz haftayı kar ve soğuk havanın etkisinde geçiren Tunceli'de sıcaklıklar mevsim normalleri düzeyine geldi. Sabah saatlerinin soğuk olması nedeniyle kuşlar da sıcak yerler arıyor. Merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin klimasına ısınmak için her gün çok sayıda serçe geliyor. Vatandaşlar da klimanın üzerine ekmek bırakarak serçeleri besliyor. Serçeler için bırakılan ekmekleri bazen kargalar da alıp götürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.