Klima motorunda ısınan serçeler, ekmekle besleniyor

Tunceli'de klima motorunun üzerinde ısınan serçeler, vatandaşlar tarafından ekmekle besleniyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sonbahar etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz haftayı kar ve soğuk havanın etkisinde geçiren Tunceli'de sıcaklıklar mevsim normalleri düzeyine geldi. Sabah saatlerinin soğuk olması nedeniyle kuşlar da sıcak yerler arıyor. Merkez Moğultay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin klimasına ısınmak için her gün çok sayıda serçe geliyor. Vatandaşlar da klimanın üzerine ekmek bırakarak serçeleri besliyor. Serçeler için bırakılan ekmekleri bazen kargalar da alıp götürüyor.