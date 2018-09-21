Komandolar İdlip için Tunceli'den yola çıktı

Tunceli'den komando taburu İdlib'de görev almak için yola çıktı. Vali Sonel, askerleri hem sarılarak hemde alnından öperek uğurladı.

Rusya ile sağlanan mutabakat sonrasında İdlib'e ilave asker gönderileceği kararının ardından Tunceli'nin 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda bir tabur komanda, dualarla İdlib'e uğurlandı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek,İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, vali yardımcıları ve diğer idareciler katıldı.

Vali Sonel ve beraberindekiler İdlip'e gidecek olan askerlerle önce yemek yedi. Ardından uğurlama töreni yapıldı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel," Bugün aranızda olmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz alnı öpülesi birer kahramansınız. Mehmetçiklerimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz Tunceli'miz de dahil olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde destanlar yazdı. Yurt dışında da El Bab'da, Afrin'de destanlar yazdınız. Yine onurlu bir görev için bugün sizleri yolcu edeceğiz. Sizleri, İdlib'de olası bir durumda orada görev almanız için buradan uğurlayacağız. Bu vesileyle canlarını vatan,bayrak,millet uğruna seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda rahmetle, şükranla saygıyla anıyoruz"dedi.

Türk Askeri olarak orada komandoların görevini en iyi şekilde yerine getireceğini aktaran Vali Sonel," Hem ülkemizi hem milletimizi hem de asil bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kur-an'ı Kerim okunup, hayvan kesilmesinin ardından dua edildi. Vali Sonel ve protokol üyeleri İdlip'te görev alacak askerlerle tek tek sarılarak yolcu etti.