İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komünist Başkan Tunceli için adaylık başvurusu yaptı

Türkiye’nin tek komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez Tunceli merkezden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Türkiye'nin tek komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez Tunceli merkezden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.


2014 Mart yerel seçimlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) belediye başkanı seçilen ve ilçede hayata geçirdiği organik tarım projelerinden elde edilen geliri üniversite öğrencilerine burs olarak vermesi nedeniyle adından söz ettiren Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Tunceli merkezden belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.


Adaylık için başvuruda bulunduğunu doğrulayan Maçoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından kapsamlı bir açıklama yapmayı planladığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.