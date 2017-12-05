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05 Aralık 2017 13:45

Koruma altındaki keçiyi avlayanlara 13 bin lira ceza kesildi

Tunceli’de avladıkları koruma altındaki yaban keçisinin eti ve trofesi ile yakalanan 3 kişiye 13 bin lira para cezası kesildi.

Koruma altındaki keçiyi avlayanlara 13 bin lira ceza kesildi

05 Aralık 2017 13:45


Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Çemişgezek Şefliği ile İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kaçak avlananlarla ilgili gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yol güvenliği alan ekipler, belirlenen şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Aramada kaçak olarak avlanan koruma altındaki bir yaban keçisine ait olduğu değerlendirilen 40 kilogram karkas et ile trofesi (boynuz ve kafa kısmı) ele geçirildi.


Araçta bulunan 3 şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından koruma altındaki yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 13 bin lira para cezası kesildi. Kaçak avlanan şahıslar hakkında ayrıca idari para cezası uygulanması için işlem yapıldığı bildirildi.


Yaban keçilerinin bakanlıkça koruma altına alınan türlerden olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Ekiplerimiz gerek il merkezinde gerekse ilçelerde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ve jandarma birimleriyle ortaklaşa yaptığımız çalışmalarda çok sayıda kaçak avcı yakalayıp cezai işlem uyguladık. Bundan sonra da kaçak avcılığı önlemeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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