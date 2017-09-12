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12 Eylül 2017 10:04

Koruma altındaydı, tedavisi tamamlandı, doğaya bırakıldı

Tunceli’de yaralı bulunan yavru dağ keçisi tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Koruma altındaydı, tedavisi tamamlandı, doğaya bırakıldı

12 Eylül 2017 10:04


Geçtiğimiz hafta Ovacık ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Aşağıtorunoba köyü yakınlarında 2 kişi, karayolu kenarında yaralı yavru dağ keçisini bulmuştu. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan yavru dağ keçisi önce ilçede tedavi edilmiş, ardından da Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tedavisi tamamlanan ve birkaç gün gözlem altında tutulan yavru dağ keçisi, doğal ortamına tekrar bırakıldı.


Gözlerinden rahatsız olduğu tespit edilen dağ keçisinin gerekli tedavisinin yapıldığını aktaran Şube Müdür Vekili Engin Benli, "Yavru dağ keçisi, Aşağı Torunoba köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunmuş ve bize teslim edilmişti. Gözlerinden rahatsız olduğu tespit edilen hayvanın gerekli tedavisi yapıldı ve eski sağlığına kavuştu. Bunun üzerine ekiplerimiz de bugün bulunduğu bölgede tekrar yavru dağ keçisini doğal ortamına bıraktı" dedi.




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