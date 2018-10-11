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Kumar oynatılan 6 makineye el konuldu

Tunceli’de polisin yaptığı uygulamada 3 işyerinde bulunan ve çarkıfelek olarak tabir edilen 6 kumar makinesi ile içindeki paralara el konuldu.

Tunceli'de polisin yaptığı uygulamada 3 işyerinde bulunan ve çarkıfelek olarak tabir edilen 6 kumar makinesi ile içindeki paralara el konuldu.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi tekel bayileri ve kıraathanelere yönelik yapılan açıktan alkol satışı ve çarkıfelek isimli oyun makinası ile alakalı yapılan çalışmalarımızda; bir işyerinden üç çarkıfelek makinesi, bir iş yerinden iki çarkıfelek makinesi, bir iş yerinden bir çarkıfelek makinesi olmak üzere toplamda altı adet çarkıfelek makinesi olan üç işyerine 1072 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatılmış; makinelere ve içerisindeki paralara el konulmuş olup, ayrıca dört işyerine açıktan alkol satmaktan idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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