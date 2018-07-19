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19 Temmuz 2018 13:38

Madonna’ya da pizza yapmıştı, şimdi vali ile çocuklara pizza yaptı

Kanada’dan memleketi Tunceli’ye gelen Madonna’ya yaptığı pizzalarla bilinen Zeynel Arı, Vali Tuncay Sonel ile birlikte yetim ve öksüz çocuklara teknede pizza keyfi yaşattı.

Madonna’ya da pizza yapmıştı, şimdi vali ile çocuklara pizza yaptı

19 Temmuz 2018 13:38


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları Kanada’dan gelen ünlü Tuncelili pizzacı iş adamı Zeynel Arı ile bir araya getirdi. Bir restoranda yapılan pizzalar, turizme yeni kazandırılan büyük teknede çocuklara ikram edildi. Pizza keyfi sonrası çocuklar Munzur’da tekneyle gezip, şarkılar eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. Etkinlikte konuşan Vali Sonel, "Zeynel Bey Tuncelili iş adamımız. Kanada Toronto’nun en büyük pizzacısı. Kendisi Toronto’da hem Tuncelimizi hem de ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Çocuklarımızı sevindirip mutlu ettiği için kendisini kutluyoruz” dedi.


Kentte hayata geçirilen projeler sonrasında meydana gelen değişim için Vali Tuncay Sonel’e teşekkür eden iş adamı Zeynel Arı ise, "Geçen yıldan bu güne Tunceli’de çok büyük farklılıklar gördük. Tunceli’de inanılmaz projeler hayata geçirilmiş. Kendimi İtalya’nın Venedik şehrinde hissettim. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Programa Vali Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş katıldı.




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