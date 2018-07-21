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21 Temmuz 2018 11:48

Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Tunceli’de baraj kapaklarının açılmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan 20 büyükbaş hayvan, baraj kapaklarının yeniden kapatılmasıyla kurtarıldı.

Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

21 Temmuz 2018 11:48


Edinilen bilgiye göre Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Tatar Barajı’nın kapakları açılınca Karsan Köyü’nde çobanlık yapan bir vatandaş ile 20 büyükbaş hayvan bulundukları alanda suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların kurtarılması için DSİ ile temasa geçerek baraj kapaklarının kapatılmasını sağladı.Kapakların kapanmasıyla düşen su seviyesi sayesinde mal sahibi ve hayvanlar bulundukları alandan kurtuldu.




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