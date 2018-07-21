Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Tatar Barajı’nın kapakları açılınca Karsan Köyü’nde çobanlık yapan bir vatandaş ile 20 büyükbaş hayvan bulundukları alanda suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların kurtarılması için DSİ ile temasa geçerek baraj kapaklarının kapatılmasını sağladı.Kapakların kapanmasıyla düşen su seviyesi sayesinde mal sahibi ve hayvanlar bulundukları alandan kurtuldu.