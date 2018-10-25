Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Tunceli'de etkili oldu

Meteroloji'nin uyardığı kuvvetli yağış Tunceli'de etkili olmaya başlerken, Erzincan karayolunda bulunan bir tünel, yağmur sularının taşıdığı toprak, çakıl ve taşlar nedeniyle bir süre kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar trafiğe kontrollü şekilde açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışlar Tunceli'de dün akşam başlayarak, etkisini bugün de göstermeye devam etti. Yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun, 43. kilometresinde bulunan 7. çığ tüneli yağmur sularının taşıdığı toprak, çakıl ve taşlar nedeniyle kapandı. Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından iş makineleriyle yapılan çalışmalarla tünelin bir bölümü ulaşıma açıldı. Bölgede trafiğin kontrollü olarak verildiği bildirildi. Yağış nedeniyle Ovacık ilçe ile bazı köy yollarında da ulaşımı olumsuz etkilediği bildirildi.

Kuvvetli yağış kent merkezinde de de etkili oldu. Kent merkezindeki yağışlarda bazı yerlerde su taşkınlığı yaşandı.Biriken sular, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Öteyandan yağışların bölgede bugün ve yarında etkili olması beklendiği aktarıldı.