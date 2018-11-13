Midesinde 2 olta kancası bulunan "Karabatak" kurtarıldı

Tunceli'de ayağına olta dolanan ve karnında 2 kanca tespit edilen "Karabatak" ameliyat edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre,Tunceli'de Uzunçayır Barajı üzerinde vatandaşlar, ağzına ve ayağına olta dolanan bir Karatabak'ı fark ederek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanın önce ayağındaki oltaları çözdü ardından Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Buruda veteriner hekim tarafından kontrol edilen ve filmi çekilen hayvanın midesinde 2 olta kancası tespit edildi. Tespit edilen kancalar ameliyatla alındı.Ameliyat sonrası tedavisi tamamlanan Karabatak sağlığına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, sağlığına kavuşan hayvan tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına bıraktı.