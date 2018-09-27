Milletvekili Erol, babasının adını taşıyan okulu ziyaret etti

Tunceli'nin Pertek ilçesine giden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, babasının ismi verilen Pertek Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Tüm sınıflara tek tek giderek öğrencilerle bir araya gelen Milletvekili Erol, onlarla sohbet edip, öğütlerde bulundu. Ardından idareciler ve öğretmenlerle görüşen Erol, eksiklikleriyle ilgili de bilgi aldı.

Babasının isminin verildiği okulda bulunmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Erol, “Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler. Aldığınız eğitim ile sadece kendinize değil, çevrenize, ailenize, ülkenize ve dünyaya faydalı birer fert olabilirsiniz . Bunun için eğitim ve kendini eğitme çok önemlidir. Aranızdan doktor, polis, siyasetçi, vali ve belki de cumhurbaşkanı çıkacaktır. Ama bunun için önünüze bir hedef koyun, o hedef doğrultusunda çok çalışmanız gerekmektedir”ifadelerini kullandı.