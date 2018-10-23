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Milletvekili Erol," Tunceli en şanslı dönemini yaşıyor"

Tunceli’de yapılan çalışmaları inceleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin en şanslı dönemini yaşadığını söyledi.

Tunceli'de yapılan çalışmaları inceleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin en şanslı dönemini yaşadığını söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, son bir yıl içerisinde Tunceli'de yapılan parkları ve çevre düzenlemesini yerinde inceledi. Tunceli'nin en şanslı dönemini yaşadığını dile getiren Milletvekili Erol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in önemli işlere imza attığını aktardı.


Bir yıl içerisinde özellikle Munzur Çayı ve çevresinde yapılan çalışmalarla kentin adeta turizm merkezi haline geldiğine dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Rafting yarışlarının yapıldığı Munzur Çayının 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Parkuru ilan edilmesi şehre ayrı bir değer kattı. Munzur Çayı üzerine getirilen büyük gezi tekneleri, sürat motorları, gondollar ve jetskiler, kente gelen ziyaretçilere tatil keyfi sunuyor. Bunlar gerçekten çok önemli” dedi.


Tunceli'nin huzur kenti haline geldiğini vurgulayan Milletvekili Erol, “Bunda Vali Tuncay Sonel,'in çok emeği var. gerçekten özveri ile çalışıyor. Yapılan çalışmalar göz ardı edilmez. Tuncelili vatandaşlarımız her zaman en iyisine layıktır. Çalışmaları yerinde inceledik ve gezdik. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları , peyzaj alanlar, kır bahçeleri bir çok alan yapılmış. En son olarak Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapıldı. Yine ilerleyen günlerde Türkiye Su Jeti Şampiyonası yapılacak. Bu zamanda böyle aktivitelerin yapılması gerçekten çok güzel”ifadelerini kullandı.

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