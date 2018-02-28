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28 Şubat 2018 17:38

Muhtar ve koruculardan Vali Sonel’e ziyaret

Tunceli’de görev yapan muhtar ve güvenlik korucuları Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

Muhtar ve koruculardan Vali Sonel’e ziyaret

28 Şubat 2018 17:38


Tunceli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı İbrahim Kuzu, güvenlik korucuları ile il merkezine bağlı köylerin muhtarlarını makamında ağırlayan Vali Sonel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.


Misafirperverliğinden ötürü Vali Sonel’e teşekkür eden Tunceli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı İbrahim Kuzu, "Gittiğimiz her yerde muhtarlar olarak, korucular olarak vatandaşlarımıza sizi anlatıyoruz. Valimiz halk adamıdır, devlet adamıdır. Çok çalışkan, çok özverili bir insan. Halkımıza kapılarını açtı, yağmur çamur demeden iş makineleri çalışıyor ve bu bizi çok sevindiriyor. Valimize minnettarız. Kendilerine verdikleri destekten dolayı ve kısa sürede Tunceli’ye yapılan hizmetler için teşekkür ediyoruz." dedi.


Kuzu ve beraberindekiler, Sonel’e üzerinde ismi yazılı bulunan Türkiye haritalı duvar halısı hediye etti. (fç)




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