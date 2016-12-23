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23 Aralık 2016 12:57

Mum nedeniyle hortumu yanan tüp patladı

Mum nedeniyle hortumu yanan tüp patladı

23 Aralık 2016 12:57

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde mum nedeniyle hortumu yanan tüp patladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ovacık ilçesine bağlı Pulur Mahallesi’ndeki iki katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İlçede yaşayan Hıdır (82) ve Ayşe Gül (80) çiftinin yaktığı mumun erimesiyle birlikte tüp ve ocak arasında bağlantı sağlayan hortum alev aldı. Bunun üzerine hortumu yanan tüp patladı. Patlama sonrası yaşlı çiftin mutfağında hasar oluştu. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken, mutfakta küçük çapta çıkan yangının ise yaşlı çiftin komşuları tarafından yangın tüpü ile söndürüldüğü öğrenildi.



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