Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 13:40

Munzur çayına otomobil uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Tunceli’de Munzur çayına otomobilin uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Munzur çayına otomobil uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

08 Eylül 2018 13:40


Kaza, Ovacık karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Yüksel Gürsönmez (44) idaresindeki 23 FP 735 plakalı otomobil virajı alamayarak Munzur Çayı’na uçtu. Suya düştükten sonra ters dönen araçta bulunan 78 yaşındaki Sürahi Gürsönmez hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte eşi Elif ve Kızı Havin Gürsönmez yaralandı.


Kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç