Munzur çayına otomobil uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Ovacık karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Yüksel Gürsönmez (44) idaresindeki 23 FP 735 plakalı otomobil virajı alamayarak Munzur Çayı’na uçtu. Suya düştükten sonra ters dönen araçta bulunan 78 yaşındaki Sürahi Gürsönmez hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte eşi Elif ve Kızı Havin Gürsönmez yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.