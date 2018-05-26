Munzur, dünya rafting parkuru haline geldi

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları 3. gününde, Munzur Çayı’ndaki parkurlarda bugün de devam etti. Şampiyonaya, İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanı katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile takip edilen şampiyona yarın ödül töreni ile sona erecek.

"36 kilometrelik kısmı ile dünya rafting parkuru haline getirildi"

Tunceli’nin terörler değil, huzurla anıldığını aktaran Vali Tuncay Sonel, “Türkiye Rafting Şampiyonası ilimizde ilk kez düzenleniyor. 500 civarında misafirimizi 5 gün boyunca ilimizde ağırlıyoruz. Munzur Nehri, ilimiz ve yöremiz için çok önemli. Ovacık gözelerinden çıkıyor. PH derecesi, 8.45 olan Türkiye’nin en kaliteli sularından bir tanesidir. Biz Munzur’u bu tür sportif faaliyetlerin yanı sıra içme suyu olarak da şehir merkezine getiriyoruz. GOSBF Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ve Gençlik Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Dünya Rafting Federasyonu tarafından Munzur nehri, 36 kilometrelik kısmı ile dünya rafting parkuru haline getirildi. Bu da bizim için çok önemli. Artık Tunceli, Munzur’uyla, raftingiyle, spor müsabakalarıyla, dağcılığıyla, kayak merkeziyle, sarımsağıyla, dutuyla, misafirperver insanları ile anılsın istiyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan çok büyük destekler görüyoruz"

Hedeflerinde Rafting Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nı Tunceli’de yapmak olduğunu dile getiren Vali Sonel, “Çünkü organizasyonlarda ekibimiz büyük başarı gösterdi. Akşam geç vakte kadar Munzur kenarında ateşler yakıldı ve etrafında bir araya gelindi. Türkiye’nin 4 bir yanından gelen gençler, Tunceli’yi görünce, ‘Biz Tunceli’yi böyle bilmiyorduk, kafamızdaki Tunceli algısı değişti’ diyenler oldu. Tüm sporcularımız bizim için gönül elçisi. Daha bu müsabakalar başlamadan önce ilimizdeki oteller doldu. Bu da ilimiz adına heyecan verici. Vatandaşlarımız Tunceli’ye gelsinler. Çünkü artık Tunceli huzur şehri. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle dağlarda mücadelesi var. Çok da güzel işler çıkardılar. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Cumhurbaşkanımızdan çok büyük destekler görüyoruz. Tunceli’nin çehresi değişiyor” diye konuştu.

"Tunceli’de, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en güzel rafting yapay parkur projesini başlattık"

Tunceli’de rafting şampiyonasının hiç yapılmadığını ifade eden GOSBF Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, “Şuanda 50 ilden 47 takım ve 300 sporcu olmak üzere yaklaşık 500 kişi var. Doğasının güzelliği de görülüyor. Burada şampiyonanın devamların getirmek için plan yapıyoruz. Bu sabah toplantı yaptık. Tunceli’de, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en güzel rafting yapay parkur projesini başlattık. Tunceli’nin raftingle anılması için valimiz ve bakanlığımızla beraber yoğun çalışamaya başladık. İlk şampiyonada inanılmaz bir karşılık aldık. Bu karşılığı devam ettireceğiz. Şu anda Munzur vadisi, Dünya Rafting Federasyonu parkurudur. Bu çok önemlidir. Türkiye’de böyle bir parkur ilk defa yapıldı. Bu Parkur’da artık sportif faaliyetler yapılacak. Bu parkurun devamında da 1 kilometrelik en iyi yapay parkuru yapıp, Tunceli’de 12 ayda rafting yapacağız. Aydınlatma yaparak da bir sonraki şampiyonada gece şampiyonası düzenleyeceğiz. Bunu da ilk defa burada yapacağız” şeklinde konuştu.