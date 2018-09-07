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07 Eylül 2018 10:29

Munzur Üniversitesi Camisinin temeli atıldı

Munzur Üniversitesi kampüsünde cami olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, o eksikliğin giderilmesi için hazırlanan proje kapsamında caminin temelini attıklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Camisinin temeli atıldı

07 Eylül 2018 10:29


Munzur Üniversitesi Kampüsü içinde yapılması için hazırlanan modern bir mimariye sahip caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Ferudun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, İl Müftüsü Aşır Durgun ve kurum müdürleri katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle Tunceli’de oluşan değişimi herkesin gözlemlediğini anımsatan Vali Tuncay Sonel,"Munzur Üniversitemizde de 6 bin civarında öğrencimiz olmasına rağmen cami olmayışı büyük bir eksiklikti.Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırsever işadamlarımızın destekleri ile Trabzon’daki mimar arkadaşımızın yapmış olduğu projeyi kısa sürede bitirmeyi düşünüyoruz. 14 ayda birçok projeyi hayata geçirdik.Yapılan bu güzel işler İnşallah hayırlara vesile olur. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hayırsever dostlarımızı bu camimizi bir an önce el birliği ile bitirmeye davet ediyorum"dedi.


Kur’an-ı Kerim okunması ve kurban kesilmesinin ardından caminin temeli protokol üyeleri tarafından dualarla atıldı.




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