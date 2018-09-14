İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Munzur Üniversitesine bin 47 yeni öğrenci

Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesinde bu yıl, 677’si ön lisans, 370’i lisans olmak üzere toplam bin 47 yeni öğrencinin kayıt yaptırarak eğitime başlayacağı bildirildi.

Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesinde bu yıl, 677'si ön lisans, 370'i lisans olmak üzere toplam bin 47 yeni öğrencinin kayıt yaptırarak eğitime başlayacağı bildirildi.


Munzur Üniversitesinden yapılan açıklamada," 2008 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla bölgemizi ve ülkemizi geliştirmek için çalışan üniversitemizi daha da geliştirmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da üniversitemiz, hem akademik hem de fiziki donanımlı şekliyle eğitim vermeye hazır"denildi.


7 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe Bağlı Bölümler ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri kapsamında yeni dönemde de eğitimin tam teşekküllü verileceği aktarılan açıklamada," Bu yıl, 677'si ön lisans, 370'i lisans olmak üzere toplam 1047 yeni öğrencimizle yeni bir eğitim yılına merhaba, yeni gelen öğrencilerimize de hoş geldiniz diyoruz" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.