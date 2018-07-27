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27 Temmuz 2018 09:45

Nesli tükenmek üzere olan vaşak Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Nesli tükenmek üzere olan vaşak Tunceli’de görüntülendi

27 Temmuz 2018 09:45

Vaşağın fotoğrafı çeken kişiye bakışı ise dikkat çekti.


Bir firmada çalışan Muzaffer Akyüz, Pülümür ilçesine bağlı Kırdım bölgesinde dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan vaşağı fotoğrafladı. Nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağın fotoğrafı çeken Akyüz’e doğru bakması ise dikkat çekti.


İşi gereği elektrik endekslerini okumak için gittikleri ilçeye bağlı Kırdım bölgesinden dönerken vaşağı gördüklerini belirten Akyüz, "İlçede daha önce de farklı bölgelerde vaşak görmüş ancak fotoğraflayamamıştım. Bu kez şansım yaver gitti. Fotoğraf makinem de yanımdaydı ve vaşağın birkaç kare fotoğrafını çekebildim. Anne vaşağın yakınında iki yavru da vardı. Seslerini duydum ancak onları fotoğraflayamadım" dedi.


Zaman zaman basında vaşakların öldürüldüğü yönünde haberler gördüğünü söyleyen Akyüz, "Bu tarz haberler bizi son derece üzüyor. Çünkü bu türün nesli tükenmek üzere. Dünyada bu türün geliştirilmesi için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İlimiz bu anlamda şanslı. Çünkü vaşaklar burada rahatlıkla barınıp beslenebiliyor. İnsanlardan beklentim doğanın en güzel canlılarından olan bu türü koruyarak gelecek nesillere aktarmaları" diye konuştu.




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