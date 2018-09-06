O terörist 2 askerimizi şehit etmiş, 14 eyleme katılmış

Tunceli Valiliği, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli-Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarıyla 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatarak yaptığı açıklamada, öldürülenlerden birinin 4 bin TL ödüllü terör arananlar kırmızı listesinde bulunan sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Bugün valilik tarafından yapılan ikinci açıklama da teröristin katıldığı eylemlere yer verildi. Açıklamada; "Yapılan çalışmalarda Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner isimli teröristin 2014 yılı Mayıs ayında, Tendürek Dağı Bölgesinde güvenlik güçlerimiz ile silahlı çatışmaya girdiği, 16 Temmuz 2006 tarihinde, Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması,2005 yılında Çetenli Köy yoluna mayın döşeyerek 2 askerimizin şehit edilmesi, 03 Eylül 2011 tarihinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı,13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk geçidinde askeri konvoya yapılan saldırı,26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-Iğdır yolunun kesilerek tırların yakılması,26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılması,11 Kasım 2011 günü Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması,29 Nisan 2012 tarihinde Ağrı-Doğubayazıt Aşağıgüngören Köyü Bölgesinde yola EYP yerleştirilmesi,30 Nisan 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesinde pusu kuvveti ile silahlı çatışma,28 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi,31 Mayıs 2012 Tarihinde Doğubayazıt Asayiş Sınır Birliğine taciz,06 Haziran 2012 tarihinde Ağrı İl Özel İdaresine ait greyderin yakılarak (1) vatandaşımızın kaçırılması ve 07 Haziran 2012 tarihinde Doğubayazıt boru hattına EYP’li saldırı olaylarına katıldığı, planladığı ve talimatlandırdığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.