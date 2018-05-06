Öğrenciden ev hanımına İngilizce öğreniyor

İlçe Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle 6 ay önce İngilizce kursu açıldı. Kursa öğrencilerin yanı sıra, kamu görevlileri, ev hanımları dahil çok sayıda kişi yabancı dil öğrenmeye geldi. İlk kutu başarıyla tamamlayan kursiyerler bir üst aşamaya geçtiği belirtildi.

İlçe halkının eğitime ve öğrenmeye büyük ilgisi olduğunu belirten İngilizce Öğretmeni Seda Küçükokur" “ADEM Projesi kapsamında açılan İngilizce kursumuz yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Kursumuzun ilk kurunu tamamladık. Bir üst seviye olan ikinci kurumuza başlamış durumdayız. Öğrencilerimiz her gün düzenli olarak kurslara gelmeye gayret ediyorlar. Öğrencilerimizin kimisi ev hanımı, kimisi öğrenci, kimisi ise kamu görevlisi"dedi.

Kursun herkese açık olduğunu vurgulayan Küçükokur;"Haftada 10 saat, ayda yaklaşık 30 – 40 saat civarında İngilizce dil eğitimi veriyoruz. Bu proje kapsamında sadece İngilizce değil, bir çok alanda kurslar var. Öğrencilerimiz yabancı dil öğrenmeye çok istekli. Onların öğrenmeye olan isteklerini görünce bende derse daha fazla motive oluyorum. Çemişgezek ilçesi eğitim ve öğretime olan ilgisi ve başarısı anlamında kendini kanıtlamış bir ilçe. Daha fazla başarı için öğretmenler ve öğrenciler olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Açılan bu kurslar öğrenmenin yanında daha fazla sosyalleşmeyi de sağlıyor.Kurslar sayesinde insanlarımız ev işlerinden günlük rutin işlerinden kurtulup, kendilerini daha fazla geliştirme fırsatı buluyorlar”diye ifade etti.

Kursa yabancı dilini geliştirmek için katılan Ahmet Bilgin “Çemişgezek’te Adem projesi kapsamında açılan kursa bu dönem başladım. Kursumuz gayet güzel ve verimli geçiyor. Bilmeyen arkadaşlarımız İngilizce öğreniyor. İngilizce bilen arkadaşlarımız daha fazla pratik yapıyor. Kursa başlarken sloganımız bir dil bir insan, iki dil iki insandı. Şimdi ikinci insanı gerçekleştirmeye çalışıyoruz”diye konuştu.