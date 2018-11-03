Öğrenciler sandık başına gitti, oy kullanıp temsilci seçti

Tunceli'de öğrenciler sandık başına gidip oy kullanarak okul temsilcisini seçti. Öğrencilerin seçimi normal seçimleri aratmadı.

Çemişgezek ilçesinde Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında okul temsilcilerinin seçimi için öğrenciler sandık başına gitti. İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen seçimlerde demokrasi şöleni yaşanırken, okul temsilciliği için 4 aday yarıştı. Renkli geçen seçim kampanyası sonrası kullanılan oylarla 4 adaydan Melek Polat en fazla oyu alarak okul temsilcisi oldu.

Seçim öncesi konuşan ve vaadlerini açıklayan Polat; "Okulumuzun kantininde tost makinesi olacak, yeni bir futbol sahası ve bir park yapılacak. Yeni oyun alanları ve haftada bir kez sinema, tiyatro etkinlikleri yapılacak. Haftada bir kez boyama fastivali yapılacak. Kazanacağıma inanıyorum. Seçim çalışmaları yaptık. Pankartlar ve sloganlar hazırladık. Hep birlikte el ele bütün oylar Melek'e, Melek'e oy verin okulda rahat edin. Hem akıllı hem çalışkan işte Melek Başkan şeklinde sloganlar hazırladık" dedi.

Öğrenci temsilcisi seçiminde tam bir demokrasi örneği verdiklerini dile getiren Okul Müdürü Tümer Balcı ise, "Öğrencilerimize seçme ve seçilme bilinci kazandırmayı amaçladık. Okul temsilcisi seçimlerini öğrencilerimiz tam bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdi. Öğrencilerimize aslında bu seçimde demokrasiyi, demokrasinin tanımını ve önemini vurgulamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.