Öğrenciler, tarihi mekanları gezdi, kış hazırlıklarını gördü

Elazığ'dan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine gelen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, tarihi ve doğal mekanları gezerek kadınların kış hazırlıklarını da gördü.

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, okulun sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezi kapsamında Çemişgezek ilçesine gitti. İlçeye giden öğrenciler Urartular, Selçuklular ve Osmanlılardan kalma eserleri görme ve tanıma fırsatı buldu. Tarihi mekanlarının yanı sıra doğasını da gezen öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarını da oynarken, kadınların kış için hazırlıkları olan pekmez kaynatma, yün çırpa gibi çalışmalarını da görme fırsatı buldu.

Daha önceden merak ettikleri ilçeyi daha yakından görmeleri ve tanımalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten öğrencilerden Esra Ilgın Işık, “Elazığ Bilim ve Sanat Okulu öğrencisiyim. Çemişgezek ilçesine ilk kez geldim. Burada çok sayıda tarihi mekan gördük. Doğa ortamında gezdik. Bir çok insanla tanıştık. Çok sıcak insanlarla karşılaştık" dedi.

Etkinlikte öğrencilere refakat eden merkezin sosyal bilgiler öğretmeni Ömer Şirin, “Yıl boyunca öğrencilerimiz için sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl da ilk etkinliğimiz olarak Çemişgezek ilçesine gelmeye karar verdik. Ben şahsım olarak Çemişgezek ilçesine yabancı biri değilim. Daha önce bu ilçede öğretmenlik yapmıştım. Buranın ortamını bildiğim için, öğrencilerimizin de muhakkak görmeleri gerektiğini düşündük. Çemişgezek'e geldiğimizde ilk önce tarihi mekanları gezdik. Tağar Köprüsü, Tarihi Süleymaniye ve Yelmaniye Camilerini, Uzun Hasan Türbesi, Güzel ara sokaklar, cumbalı evleri gezdik. Hepsini çok beğendik. Öğrenciler çok eğlendiler. Çemişgezek ilçesini çok sevdiler” diye konuştu.