Öğretmen ve öğrencilerin istediği üst geçit inşaatına başlandı

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilerin isteği üzerine Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle Munzur Ortaokulu'nun önüne üst geçit yapılmasına başlandı.

Geçtiğimiz hafta okul ziyaretleri kapsamında merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Munzur Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e öğretmen, öğrenci ve veliler okul önüne üst geçit yapılması yönünde talepte bulundu.Hemen harekete geçen Vali Sonel, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.Görüşmenin hemen ardından talebin giderilmesi için ilk adım atıldı ve üst geçidin inşaatına başlandı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin talebi üzerine yapılan görüşmeler sonrasında üst geçidin inşaatına başlandığını aktaran Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Öğrencilerimizin güvenliği için Munzur Ortaokulu'nun önüne üst geçit yaptırılıyor. Her hafta yaptığımız okul ziyaretleri kapsamında Munzur Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Bu sırada öğrenci öğretmen ve velilerimizin üst geçit talebi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp sorunu çözdük. Bugün üst geçidin inşaatına başlandı. İlimize hayırlı olsun” dedi.