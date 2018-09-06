Ombudsman Malkoç Tunceli’de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun işleyişi ve çalışmalarını anlatmak, ildeki çalışmalar ve sorunlarla ilgili bilgi almak amacıyla Tunceli’ye ziyaret gerçekleştirdi. Kamu Denetçileri Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç’ın da eşlik ettiği Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ildeki ziyaretine Tunceli Valiliği ile başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından karşılanan Malkoç, ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik çıkışında açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Hem burada yapılan hizmetleri görmek hem de terörle mücadelede duyduklarımızı yerinde izlemek için Tunceli’deyiz. Özellikle son zamanlarda trafik kazaları, yangınlar benzeri olumsuz haberler basına çok yansıyor. Ama bu istisnalardan birisi de Tunceli’den gelen güzel haberlerdir. Gerek şehrin içinden geçen Munzur çayının yeniden düzenlenmesi gerek de bahsettiğim gibi uzun zamandan beri huzura duyulan hasret, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından terörle olan mücadelede gelinin noktayı görmüş olduk. Tunceli deki bu güzellikleri umut ediyorum ki Avrupa’da yaşayan tüm Tuncelililer, ülkenin dört bir yanında yaşayan Tuncelililer gelip gördüğünde fevkalade memnun olacaklardır” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından adliye, belediye, baro, jandarma bölge komutanlığına giden Malkoç, kente bir dizi ziyaret için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ne geçti.

Burada Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Malkoç ve beraberindekiler cemevi hakkında bilgi aldı.

"Karşılıklı bir görüş alışverişi var"

Türkiye’de zaman zaman inanç ve sosyal sorunlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirten Başdenetçi Malkoç, “Ama bunların çözümünü hep beraber bulacağız. Cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili bize bir başvuru olmadı. Olmaması da normaldir. Çünkü bu yasayla düzenlenecek olan bir husus. Ama cemevlerinin işleyişiyle ve idareyle sorunlarıyla ilgili bizlere başvurular oldu. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlarımızın inceleme ve araştırmalarından sonra zaman zaman idarelerle görüşerek dostane çözüm kararları aldık. Zaman zaman da tavsiye kararı verdiğimiz oldu. Cemevlerinin statüsüyle ilgili düzenlemenin yasal düzenlemenin parlamento tarafından yapılması gerekiyor ama uygulamayla ilgili şikayet ve sorunlar olduğunda kamu denetçiliği kurumuna elbette müracaat edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar, dergahlar benzeri müesseselere haksızlık zaman zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur. Ama çok şükür bunların yeniden ele alınması hususunda karşılıklı bir görüş alışverişi var” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, "Cemevlerine yasal statü tanınmasının çok büyük bir mesele olmadığını belirterek, “Bu çok rahat çözebileceğimiz bir mesele. Gündeme alınıp çözümü noktasında da sizlerden gelecek tavsiye noktasında inşallah biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde nasıl bir yol izleneceği noktasında teklif ve önerilerimizi sunacağız. Sonuçta önemli olan bu noktada bir ve beraber olmamız. Buradaki sorunları tespit edip beraber çözebiliriz. Bu güç bizde var. Her türlü görüşe açığız. İnşallah hem bölgesel hem de Ankara’da toplantılar düzenleyerek biz çözüm için varız diyoruz. Çözülmeyecek hiçbir sorumuz yoktur” diye konuştu.

Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt da, Alevilerin en büyük beklentisinin cemevlerine yasal statü tanınması olduğunu kaydederek, bunun gerçekleşmesi halinde aradaki bütün perdelerin kalkacağını söyledi.