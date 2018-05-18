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18 Mayıs 2018 11:12

Orgeneral Çetin’den vefa örneği

Tunceli’de 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, geldiği kentte o dönem çocuğuna bakan Gülüzar Çongar’ı ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Orgeneral Çetin’den vefa örneği

18 Mayıs 2018 11:12


Tunceli’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaretinin ardından gün boyu birlikleri denetleyerek Sahuru da askerlerle yaptı. Orgeneral Çetin, 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yaptığı kentte çocuğuna bakan Gülüzar Çongar’ında evine gitti. Vali Sonel, 8.Kolordu Komutanı Osman Erbaş ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’ın eşlik ettiği ziyarette, Gülüzar Çongar ve ailesiyle görüşen Orgeneral Çetin, uzun süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gülüzar Çongar “Komutanımızın 35 yıl önce çocuğuna 3 yıl kadar baktım. Valimiz Tuncay Sonel, bizlere ulaşarak evimize geleceklerini iletti. Beni ziyaret edeceğini duyunca heyecandan uyku uyuyamadım. Hala çok şaşkınım. Bunca yıl sonra evime gelmesi beni onure etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum”dedi.




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