Orgeneral Çetin’den vefa örneği

Tunceli’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaretinin ardından gün boyu birlikleri denetleyerek Sahuru da askerlerle yaptı. Orgeneral Çetin, 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yaptığı kentte çocuğuna bakan Gülüzar Çongar’ında evine gitti. Vali Sonel, 8.Kolordu Komutanı Osman Erbaş ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’ın eşlik ettiği ziyarette, Gülüzar Çongar ve ailesiyle görüşen Orgeneral Çetin, uzun süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gülüzar Çongar “Komutanımızın 35 yıl önce çocuğuna 3 yıl kadar baktım. Valimiz Tuncay Sonel, bizlere ulaşarak evimize geleceklerini iletti. Beni ziyaret edeceğini duyunca heyecandan uyku uyuyamadım. Hala çok şaşkınım. Bunca yıl sonra evime gelmesi beni onure etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum”dedi.