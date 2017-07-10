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10 Temmuz 2017 09:39

Otomobil MOBESE direğine çarptı: 1 yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil MOBESE direğine çarptı: 1 yaralı

10 Temmuz 2017 09:39


Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyazı Caddesi Camgöz köyü mevkiinde meydana geldi. Ovacıktan Munzur Gözeleri istikametine gitmekte olan Eyüp D. (35) idaresindeki 62 AK 735 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkarak MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, 10 metrelik uçurumdan aşağı uçtu.


Kazada ağır yaralanan sürücü D., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonucu yola devrilen MOBESE direği ise bir süre trafiğin aksamasına neden olurken, jandarma olayla ilgili inceleme yaptı.




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