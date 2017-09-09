Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 19:25

Otomobil, Munzur Çayı’na uçtu, yaralanan 5 kişi kurtarıldı

Tunceli’de Munzur Çayı’na uçan otomobildeki 5 kişi, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobil, Munzur Çayı’na uçtu, yaralanan 5 kişi kurtarıldı

09 Eylül 2017 19:25


Kaza, Tunceli Ovacık yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık’tan kent merkezine gelen Ali Özcan yönetimindeki 34 SN 0318 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu. Çayda bir süre sürüklenen aracı gören vatandaşların müdahalesiyle araçta sıkışan 5 kişi çıkartıldı. Daha sonra vatandaşlardan birinin aracında bulunan şişme botla yaralılar alınarak kıyıya taşındı.


Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekipleri de haber verilmesiyle kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin Munzur Çayı’na indirdiği botla taşınan sağlık görevlileri yaralılara karşı kıyıda ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından botla taşınan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Aracında bulunan şişme yatakla iki yaralıyı suyun karşısına taşıyan İbrahim Doğan, “Munzur gözelerinden gelirken baktık araçlar yolda duruyor. Araç nehre uçmuştu. Arabada şişme yatak vardı. Onu bot gibi kullanarak yaralıların bir bölümünü bu tarafa geçirdik. Sonra da AFAD geldi” diyerek bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç