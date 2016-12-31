Ovacık’ta öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, Mehmet Zorlu Vakfı tarafından öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Ovacık’taki okullara verilmek üzere, Mehmet Zorlu Vakfı tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönderilen kışlık bot, mont, atkı, bere ve ayakkabılar öğrencilere dağıtıldı. Vakıf tarafından gönderilen kışlık kıyafetleri, okul müdürleri rehberliğinde Yeşilyazı ve Gözeler İlkokulu’ndaki öğrencilere ulaştıran Mercan Hidroelektrik Santrali işletme sahibi Hasan Çetin, eşi Şirin Çetin ve Ovacık Ulaş Spor Kulüp Başkanı Vedat Kekomemetoğulları, öğrencilerle yakından ilgilenerek, dersleri hakkında bilgi aldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulunduklarını belirten Mercan Hidroelektrik Santrali işletme sahibi Hasan Çetin, projenin amacının öğrencilerin zorlu kış şartlarını rahatça atlatmasını sağlamak ve ailelerin ekonomisine katkı sunmak olduğunu söyledi. İlçedeki ilköğretim öğrencilerinin sıcak bir kıyafete sahip olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Çetin, "Dağıttığımız kıyafetlerin yeni yıl öncesi çocukların sevincine vesile olmasını istedik. Bu tip çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.