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15 Eylül 2017 15:47

Özel bireylerin olimpik havuz keyfi renkli görüntüler oluşturdu

Tunceli’de özel bireyler olarak nitelendirilen engelliler, “Engelsiz Bir Yaşam İçin Kulaç Atıyoruz” projesi sayesinde olimpik havuzda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Özel bireylerin olimpik havuz keyfi renkli görüntüler oluşturdu

15 Eylül 2017 15:47


Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteklediği “Engelsiz Bir Yaşam İçin Kulaç Atıyoruz” projesi sayesinde engelli bireyler havuzla tanıştı. Haftanın beş günü gruplar halinde öğretmenleri gözetiminde kentteki yarı olimpik yüzme havuzuna gelen aralarında çocuk ve gençlerinde bulunduğu bireyler, gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.


Yaklaşık iki aydır düzenli olarak engelli çocukların havuza geldiğini söyleyen merkezin Psikolojik ve Rehberlik Danışmanı Sönmez Aydın, “Özel Umudumuz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz bünyesinde eğitim gören özel çocuklarımızı yaptığımız bu sosyal aktivitelerle hem toplum içerisinde farklı bireyler olduğunu topluma hissettirmek hem de özel bireylerimizin toplum içerisinde farklı işler yapabileceklerini göstermek ve tanıtmak amacıyla bu tarz sosyal etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.


Yaklaşık 2 ay önce su sporları kulübünü kurduklarını belirten Aydın, "Buradaki temel amacımız hem suda yaşayan canlıları çocuklarımıza öğretmek hem de su sporlarını öğretebilmek amacıyla böyle bir çalışma içerisine girdik. Bu konuda da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğini aldık. Bizlere ciddi destek ve katkı sundular"diye konuştu.




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