Özel çocuklar, uygulama eviyle hayatı öğreniyor

Tunceli'de aralarında Down sendromluların da bulunduğu özel çocuklar, 1+1 model uygulama evlerinde temizlikten yemek hazırlamaya kadar bir çok işi yaparak hayatı öğreniyor.

Tunceli'de de Özel Eğitim Uyguluma Okulunda 1+1 model uygulama çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Okulda özel eğitim gören 28 öğrenci, günlük yaşam becerilerini geliştirirken aynı zamanda mutfak aletlerini kullanma, yatak toplama, temizlik ve yemek hazırlama gibi işleri yaparak günlük yaşamda ihtiyaçları olan işleri öğreniyor.

Proje ve uygulama evi hakkında bilgi veren Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Serhat Yıldız, "Öğrenciler günlük yaşam becerilerini okulumuzda kurduğumuz bu evde geliştiriyor. Burada öğrendiklerini ev ortamına, günlük yaşamlarına, sosyal hayatlarına entegre edebilmeleri asıl amacımız. Veliler için de öğrencilerin kendi başlarına hareket edebilmeleri bu anlamda oldukça önemli” dedi.

Uygulama evlerinde bir evde bulunması gereken tüm eşyaların olduğunu belirten öğretmenlerden Cansu Nasifoğlu Gür, "Özel eğitim gereksinimli çocuklarla burada çocukların ev içerisinde karşılaşabilecekleri tüm durumlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bulaşık yıkama, yatak düzeltme, öz bakım becerileri, yemek pişirme, yemek servis etme gibi becerilerin hepsi ve daha fazlasını uygulama evlerinde çalışabiliyoruz. Bu yüzden burada çalışırken çalışma işlevsel olduğu için çocuklar da çok mutlu olarak çalışıyorlar” diye konuştu.

Sınıf mevcutları az olduğu için öğrencilerle bire bir çalışma yapma şansı bulduklarını ifade eden öğretmenlerden Düzgün Sezgin ise "Öğrencilerle bire bir ilgilenme fırsatımız oluyor. Bunlar da çocuğun gelişimine, günlük yaşam becerilerine katkı sunuyor. Eğlenerek, mutlu olarak bir şeyler yaptıklarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Makarna yapan özel çocuklardan Burcu Akçalı ile servis görevini üstlenen Serkan Güler, yaptıkları işten mutlu olduklarını kaydetti.