Pertek Belediyesinden kadın işçilere feribot gezisi

Pertek Belediyesi,ilçede tekstil atölyesinde çalışan 84 kadın işçinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Keban baraj gölü üzerinde düzenlediği feribot turuyla kutladı. Belediyeye ait turizm feribotuyla günü birlik yapılan geziye katılanlar, müzik ve halaylarla güzel bir gün geçirdi.

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, “Biz ilçemizde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışan 84 işçi kardeşimizin hem günlerini kutlamak, hem de onların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla Keban baraj gölü üzerinde feribot gezisi tertip ettik. Maviyle yeşilin arasında, eşsiz doğa ortamında yaptığımız gezide tüm işçi kardeşlerimize ikramlarda bulunduk. Hemşehrilerimizin bizlere bu görevi tevdi ettikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği, hepsinden önemlisi insana değer vermeyi, vatandaş odaklı çalışmayı kendimize ilke edindik. Bu sosyal etkinlikler kapsamında,ilçemizde rafting ve kano başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerle birlikte çeşitli müzik etkinlikleri düzenledik. Bu gün de, işçi kardeşlerimiz için düzenlediğimiz etkinlik sonunda, onların güzel zaman geçirdiklerini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti"dedi.

Etkinliğe katılan işçi kadınlarda memnuniyetlerini dile getirerek, nazik düşüncesi ve düzenlediği etkinlikten dolayı Başkan Vural’a teşekkür etti.