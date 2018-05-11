Bazı derneklerin bir araya gelerek kurduğu Pertek-Çemişgezek STK platformu çalışmalara başladı

Elazığ’da bir araya gelen Şavaklılar , Çemişgezek Ulukaleliler , Pertek Bermazlılar ve Sağmanlılar Dernekleri bir çatı altında toplanarak Pertek, Çemişgezek STK Platformunu kurdu. Platform üyeleri ilk olarak Tunceli’nin Çemişgezek ilçesini ziyaret etti. Platform üyeleri, Kaymakam Harun Kazez ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy’u makamında ziyaret edip, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Yeni kurulan platformunun dönem sözcüsü Naim Doğan," Pertek, Çemişgezek STK Platformunu köklü derneklerimizle kurduk. Bu derneklerimizin temsil ettiği hedef kitle, Elazığ nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır. Platform sayesinde bölge halkının sorunlarına eğileceğiz. Bölge insanımız bu sayede daha fazla söz hakkına sahip olacak ve yalnızlık hissine kapılmayacaktır. Amacımız insanların sorunlarını birbirine değil, muhatabına anlatacakları bir çalışma yapmaktır. Platform olarak, insanlarımızın sorunlarına, meşru ve makul yollarla çözüm sağlamak istiyoruz. Kurduğumuz platform hemşehri odaklı olmakla birlikte daha çok hak eksenli ve toplumsal faydayı ön plana çıkarma amaçlı olacaktır. Faaliyetimiz siyasi faaliyet olmayacak, ancak toplumun isteklerini siyasilere duyurabilecek nitelikte olacaktır. Bizler ’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışına katkı sunmak istiyoruz. Zira demokrasinin geçerliliği için Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi inkr edilemez. İnşallah platformumuz kamu ve özel sektörler işbirliği geliştirerek bütün paydaşları için faydalı hizmet sunacaktır. Devletine, milletine ve bayrağına saygılı her kesim ile işbirliği içinde olacağız”dedi.

Platformun düzenlediği ilçe ziyaretine, Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan, Çemişgezek Ulukaleliler Derneği Başkanı Gürkan Öztürk, Pertek Bermazlılar Derneği Başkanı Erdem Soysal ve Sağmanlılar Derneği Başkanı Atilla Süner katıldı.