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07 Temmuz 2018 19:28

Pertekli kadın raftingciler milli takımda

Pertek Belediyesi Spor Kulübü’nden 3 kadın raftingci milli takıma seçildi.

Pertekli kadın raftingciler milli takımda

07 Temmuz 2018 19:28


Pertek Belediyesi Spor Kulübü R4 Rafting kadın takımı, Muğla-Dalaman ve Tunceli Munzur da düzenlenen R4 Rafting Kadınlar Türkiye Şampiyonalarında Türkiye 1‘incisi oldu. Ardından 3 kadın raftingci, milli takım kadrosuna seçildi. Antrenmanlarını Munzur Çayında aralıksız sürdüren takımı izleyen Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, antrenör ve sporcuları bir araya geldi. Sporculara moral veren Başkan Vural, sporun ve sporcunun yanında olduğunu ifade etti.


Milli forma giyecek olan 3 sporcunun kendileri için gurur kaynağı olduğu vurgulayan Vural, İtalya’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında sporculara başarılar diledi.




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