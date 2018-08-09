Pertek’te eğitim öğretime hazırlık toplantısı

Pertek Kaymakamı Arif Gül başkanlığında 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlıkta yapılan hazırlık toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Topcu ve okul müdürleri katıldı.Bir önceki eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle başlanan toplantıda, yeni yapılması düşünülen okul, yurt, sosyal bina ve okulların yerleşke konuları ele alındı.

Binaların eğitim olanakları, imkan ve ihtiyaçlarının da görüşüldüğü toplantıda, okullarda kullanılmayan iyi durumda olan malzemelerin ihtiyacı olan okullarla paylaşılması kararı alındığı bildirildi.

Toplantıda Kaymakam Arif Gül’ün, yıl içinde öğretmen, öğrenci ve velilerden ulaşan sorunların tüm idarecilerle paylaşılması ve çözümü konusunda da talimat verdiği aktarıldı.