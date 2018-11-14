Pülümür'de okullara 2 gün kar tatili

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar, iki gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'deki kar yağışı Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de etkili oldu.