Rafting Türkiye Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele

ayak yarışlarının sabahki bölümünde takımlar kafa kafaya kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi tarafından desteklenen ayak yarışları, Munzur Çayı’nda devam ediyor. Yarışlarda takımlar kafa kafaya kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Bazı sporcular, Munzur Çayı’nın sularında zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışma sırasında bottan düşen bir sporcu da arkadaşlarının yardımıyla çaydan çıkarılarak yeniden yarışa devam etti.

Atmosferin çok güzel olduğunu belirten ve Kayseri’den yarışmaya katıldığını söyleyen Burhan Vezir, “Buraya gelmeden önce Tunceli’yi haberlerden kötü biliyordum. Gelince gördüm ki insanları çok cana yakın. Çok güzel bir yer. Munzur Çayı olsun, yemekleri olsun çok güzel” dedi.

Muğla Dalaman’dan gelen Eda Avcı ise Tunceli’nin gayet güzel bir şehir olduğunu ve Vali Tuncay Sonel’in kendilerini her konuda desteklediğini aktardı.

Organizasyon görevlisi ve rafting antrenörü Birol Tepe de, "Böyle güzel bir çayın varlığını ben de bilmiyordum. Çok keyifli bir nehir. İnşallah nice şampiyonalara ev sahipliği yapar. Dünya rafting şampiyonası da burada yapılırsa kente sosyo-kültürel anlamda çok fayda sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Federasyon AS Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile çok sayıda seyirci izledi.

İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanının yer aldığı şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından 27 Mayıs’ta düzenlenecek olan madalya töreni ile sona ereceği belirtildi.