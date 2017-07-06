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06 Temmuz 2017 11:49

Sağlık müdürlüğünde afet ve yangın tatbikatı

Tunceli İl Sağlık ve Halk Sağlığı İdari Hizmet binasında afet ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık müdürlüğünde afet ve yangın tatbikatı

06 Temmuz 2017 11:49


Personele önceden bilgi verilmeden ve doğrudan İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın’ın verdiği alarmla hareketlenen 100’ü aşkın personel, 1 dakika 20 saniye gibi bir sürede binayı eksiksiz olarak boşalttı. Tatbikat esnasında 112 Ambulans Komuta Kontrol merkezine bağlı yakın istasyonlardan hareket eden iki ambulans ekibi de 4 dakikada olay yerine intikal etti.


Daha önce de kurum personeline acil durum eğitimi verdiklerini belirten İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sercan Özaydın, eğitimlerin ancak pratikle simüle edildiği hallerde mutlak başarıyı yakalayacağına söyledi.


Dr. Özaydın, tatbikat sonrasında personeli toplayarak hatırlatmalarda da bulundu.




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