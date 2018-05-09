Şehit babasından Vali Sonel’e ziyaret

18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen polis memuru Hasan Yıldırım’ın Malatya’da yaşayan babası Suat Yıldırım, Vali Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Ziyarette Sonel, yakından ilgilendiği şehit babası Yıldırım’la bir süre görüşmede bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel," Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Pülümür kırsalında yaşanan helikopter kazasında şehit olan 12 kahramanımızdan biri olan Polis Memurumuz Şehit Hasan Yıldırım’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimiz var oldukça bu vatanın, milletin birliğine ve beraberliğine hiç kimse zarar veremeyecektir"dedi.