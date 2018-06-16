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16 Haziran 2018 20:28

Şehit öğretmenin adı verilen gezici okul çocuklarla buluşuyor

Tunceli’de Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu çocuklarla buluşmaya başladı.

Şehit öğretmenin adı verilen gezici okul çocuklarla buluşuyor

16 Haziran 2018 20:28


Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adı, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla Tunceli Belediyesi tarafından yaptırılan iki gezici anaokuluna verildi. İçi bir anaokulunda olması gereken tüm araç ve gereçlerle donatılan gezici anaokulu sayesinden çocuklar, öğretmenlerin gözetiminde resim yapıp, oyuncaklarla oynayıp, şarkılar söyleyerek eğitim alıyor. Gezici anaokulu ilk gün Ali Baba Mahallesinde çocuklarla buluştu.22 Haziran’a kadar gezici okul sırasıyla Esentepe, İsmet İnönü, Yeni, Cumhuriyet Atatürk ve Moğultay Mahallesinde olacağı bildirildi.




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