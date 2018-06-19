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19 Haziran 2018 10:04

Tavşanların tatlı kavgası

Tunceli-Erzincan sınırında iki tavşanın yol üstündeki kavgası görüntülendi.

Tavşanların tatlı kavgası

19 Haziran 2018 10:04


Alınan bilgiye göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile sınır olan Erzincan’a bağlı Avcılar köyü Galuca mezrasında yaşayan 35 yaşındaki Şenol Özdemir, yolda kavga eden 2 tavşanı fark etti. Özdemir aracını durdurarak tavşanların kavgasını bir süre izleyerek cep telefonuyla kaydetti. Tavşanlar arasındaki kavganın devam etmesi nedeniyle Özdemir araçtan indi, bunun üzerine iki hayvan kavgayı bırakıp bulunduğu bölgeden kaçtı.


Kavga anını anlatan Özdemir, “Arabamla seyir halindeyken önümde kavga eden iki tavşan gördüm. Aracı durdurup kavgalarını cep telefonu ile kaydettim. Bir ara ayrılmaları için ses çıkardım. Önce ayrıldılar ancak sonra bana dahi aldırış etmeden kavgaya devam ettiler. Kavga kızışınca araçtan indim, ayrıldılar" dedi.




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