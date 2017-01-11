Tedavisi yapılan akbaba özgürlüğe kanat çırptı

Tunceli’de iki hafta önce bitkin ve zehirlenmiş halde bulunan kara akbaba tedavisinin tamamlanmasının ardından yeninden doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli’nin Pülümür Vadisi Kırmızı Köprü mevkiinde iki hafta önce bitkin ve zehirlenmiş halde bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından bulunduğu doğal ortama bırakıldı. Doğal ortamına bırakılan kara akbaba yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından vadinin derinliklerine doğru kanat çırparak gözden kayboldu.